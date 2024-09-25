ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут ли завтра отключать свет по графикам: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Среда 25 сентября 2024 18:54
UA EN RU
Будут ли завтра отключать свет по графикам: прогноз "Укрэнерго" Фото: в Украине завтра не будут применять графики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 26 августа, вероятно, не будут действовать графики отключений света. Ограничения не применяют уже несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются", - сказано в сообщении компании.

Там также уточнили, что в случае изменения ситуации сообщат дополнительно.

Что предшествовало

Напомним, в Украине уже несколько недель не отключают свет в рамках графиков. Это связано с тем, что уровень потребления по сравнению с летом снизился - на улице не такая жара и люди не так часто включают кондиционеры.

При этом с конца августа не было массированных ударов россиян по Украине, во время которых враг обычно целится по объектам энергетики.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, регулярные отключения в рамках графиков могут вернуться в ноябре.

При этом директор специальных проектов в НТЦ Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что ситуация с отключениями зависит от темпов восстановления энергообъектов, погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключение света
NEWS
Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии
Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине