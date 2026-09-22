ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Задерживаются ли посылки? "Укрпочта" рассказала, повлияли ли обстрелы на доставку

16:14 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Задерживаются ли посылки? "Укрпочта" рассказала, повлияли ли обстрелы на доставку Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские обстрелы могут временно отразиться на отдельных маршрутах доставки посылок по Украине.

Об этом заявила пресс-служба "Укрпочты" в ответ на запрос РБК-Украина.

Однако, как отметили в "Укрпочте", вражеские обстрелы не привели к системному увеличению сроков доставки.

"После атак компания оперативно перестраивает логистику: меняет маршруты, перераспределяет потоки и привлекает резервные мощности. Наш принцип - удар по одному объекту не должен останавливать доставку по всему региону", - заявили в пресс-службе.

Как пояснили в "Укрпочте", на сроки доставки посылок влияют:

  • тариф;
  • маршрут;
  • ситуация с безопасностью в населенном пункте.

"В частности, по тарифу "Приоритетная" доставка между городами и областными центрами в среднем занимает 1-2 дня, а в самые отдаленные населенные пункты и села - ориентировочно до трех дней. По многим направлениям посылки приходят уже на следующий день", - отметили в компании.

Несмотря на обстрелы, "Укрпочта" в августе этого года доставила вовремя 96% отправлений, рассказали в пресс-службе.

"После отдельных атак возможны локальные отклонения, связанные с ситуацией безопасности, однако компания делает все необходимое, чтобы они были минимальными", - резюмировали в компании.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпочта
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики