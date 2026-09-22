Задерживаются ли посылки? "Укрпочта" рассказала, повлияли ли обстрелы на доставку

Российские обстрелы могут временно отразиться на отдельных маршрутах доставки посылок по Украине.

Об этом заявила пресс-служба "Укрпочты" в ответ на запрос РБК-Украина .

Однако, как отметили в "Укрпочте", вражеские обстрелы не привели к системному увеличению сроков доставки.

"После атак компания оперативно перестраивает логистику: меняет маршруты, перераспределяет потоки и привлекает резервные мощности. Наш принцип - удар по одному объекту не должен останавливать доставку по всему региону", - заявили в пресс-службе.

Как пояснили в "Укрпочте", на сроки доставки посылок влияют:

тариф;

маршрут;

ситуация с безопасностью в населенном пункте.

"В частности, по тарифу "Приоритетная" доставка между городами и областными центрами в среднем занимает 1-2 дня, а в самые отдаленные населенные пункты и села - ориентировочно до трех дней. По многим направлениям посылки приходят уже на следующий день", - отметили в компании.

Несмотря на обстрелы, "Укрпочта" в августе этого года доставила вовремя 96% отправлений, рассказали в пресс-службе.

"После отдельных атак возможны локальные отклонения, связанные с ситуацией безопасности, однако компания делает все необходимое, чтобы они были минимальными", - резюмировали в компании.