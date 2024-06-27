Будут ли применять дроны Magura в Азовском море: ответ ГУР

Как заметил Ерин, морской дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.

"Это будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать. Любое применение Magura это не только самое боевое применение, это целый комплекс мер, необходимых для успешного выполнения задания", - сказал он.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать данный дрон.