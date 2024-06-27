RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли применять дроны Magura в Азовском море: ответ ГУР

Фото: дроны Magura в Азовском море (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать. Использование данных морских беспилотников включает в себя целый комплекс мер.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МОУ Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как заметил Ерин, морской дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.

"Это будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать. Любое применение Magura это не только самое боевое применение, это целый комплекс мер, необходимых для успешного выполнения задания", - сказал он.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать данный дрон.

Применение дронов Magura

Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов накануне сообщал о том, что во время атаки на российские катера "Тунец", 30 мая, были применены два дрона Magura. Один из них отработал по враждебной фортификации.

Следует заметить, что во время модификаций одной из моделей морских дронов данного типа были установлены ракеты Р-73.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРАзовское мореДрони