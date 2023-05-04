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Запускала ли Россия этой ночью баллистические ракеты: что говорят в Воздушных силах

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ пока не подтверждают использование Россией баллистических ракет во время сегодняшней ночной атаки. Однако не исключают, что это могло произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что на юге Украины силы противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе. Воздушное командование "Центр" этой ночью ликвидировало 6 "Шахедов" и один российский разведывательный беспилотник.

При этом Игнат пока не подтверждает использование Россией баллистических ракет.

"Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов "прилета". Однако не исключается, что может быть. Поэтому информация, которая есть в настоящее время - мы не подтверждаем применение баллистики", - сказал спикер.

По словам Игната, специалистам нужно время для установления точной информации.

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину 24 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 18 "Шахедов".

Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все вражеские цели. КГВА подчеркнула, что враг запустил дроны и, вероятно, ракеты баллистического типа.

После ночной атаки в разных районах Киев аобнаружили до 10 обломков сбитых целей.

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