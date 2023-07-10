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Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО накануне саммита

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Понедельник 10 июля 2023 21:24
Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО накануне саммита Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран, которые приняли совместные декларации о членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Итак, Украина - накануне Вильнюса. Саммита НАТО, который может стать именно таким, который нужен и нашему государству, и всему Альянсу, глобальной безопасности. Очень активно работаем в эти дни! Еще активнее, чем когда-либо", - заявил Зеленский.

Он отметил, что хоть эта работа почти на 100% происходит за кулисами, ее значение не меньше, чем любой публичной работы.

"Все все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас. Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной по нашей интеграции", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство стран Альянса - четко "за" Украину.

"Смелость украинских героев оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и было создано НАТО. Именно украинская восточная граница, граница нашего государства и позиции наших воинов - это та граница, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, которая в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы", - отметил президент.

По словам Зеленского, от Украины зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО.

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие - это оружие Альянса. Наши ценности - это то, во что верит Альянс. Наша защита - это именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире", - заявил он.

Зеленский добавил, что Вильнюс должен все это подтвердить.

"Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт - Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм приобретения членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого - работа всей команды Украины - будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что государства-члены НАТО достигли консенсуса относительно исключения Плана действий по членству для Украины при вступлении в Альянс.

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения ПДЧ начала активно обсуждаться перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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