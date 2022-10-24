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Угрожают ли украинцам "недели без света": глава "Укренерго" оценил риски

Фото: грозят ли украинцам "недели без света" (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

Ситуация вокруг энергосистемы Украины контролируема, в связи с чем сегодня трудно представить "апокалиптический" сценарий для украинцев касаемо долгосрочных отключений света.

Об этом в интервью рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Апокалиптический сценарий

По словам Кудрицкого, исходя из действующей ситуации, трудно представить, чтобы украинцев могли бы оставить света на недели или месяцы, поскольку ситуация вокруг энергосистем в Украине является контролируемой.

"Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен", - отметил глава "Укрэнерго".

Прогноз Арестовича

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что украинцам, возможно, придется неделями, а то и месяцами сидеть "либо без воды, без света, без тепла, либо с большими ограничениями".

"Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать... цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечами внутри, чтобы было теплее, спрячемся в приютах. А Путин (Владимир Путин, глава Кремля, - ред.) что будет делать, когда эта стратегия не сработает?", - отметил Арестович.

Напомним, с 20 октября в Украине вводится тотальная экономия потребления электроэнергии во избежание веерных отключений.

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