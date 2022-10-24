Угрожают ли украинцам "недели без света": глава "Укренерго" оценил риски

Апокалиптический сценарий

По словам Кудрицкого, исходя из действующей ситуации, трудно представить, чтобы украинцев могли бы оставить света на недели или месяцы, поскольку ситуация вокруг энергосистем в Украине является контролируемой.

"Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен", - отметил глава "Укрэнерго".

Прогноз Арестовича

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что украинцам, возможно, придется неделями, а то и месяцами сидеть "либо без воды, без света, без тепла, либо с большими ограничениями".

"Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать... цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечами внутри, чтобы было теплее, спрячемся в приютах. А Путин (Владимир Путин, глава Кремля, - ред.) что будет делать, когда эта стратегия не сработает?", - отметил Арестович.