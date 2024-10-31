Угрожает ли "тысяча Зеленского" ростом цен в Украине: ответ НБУ

"Пока мы не видим окончательных параметров этой инициативы. Мы знаем, что над ее реализацией работает правительство. Окончательные эффекты будем оценивать, уже получив окончательное решение", - сказал он.

Однако, по его словам, говорить, что у этой программы будет "какой-то ощутимый, а главное опасный эффект, мы вряд ли можем".

"Остальные вопросы, я думаю, следует переадресовать в сторону правительства", - сказал Пышный.

Глава НБУ планирует потратить свою тысячу гривен на донат ВСУ. "Если я ее получу, она уйдет на донат", - сказал он.

Тысяча Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы с 1 декабря получат по 1 тысячи гривен.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Е-поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмігаль сообщил, что заявку можно будет подать через Действие в течение зимы. "Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года", - сказал он.