Угрожает ли Харькову новое оружие от КНДР: что говорят в ВСУ

По его словам, определенная угроза от вооружения, полученного россиянами от КНДР все же есть, однако он отметил, что кроме этих систем РФ имеет и другие дальнобойные системы, которыми можно наносить удары по Харькову.

"Я напомню, что на вооружении российских террористов есть дальнобойные системы залпового огня, реактивные, это "Ураган", "Смерч", "Торнадо", которые также могут доставать из района Белгорода в Харьков. Поэтому эта угроза, я считаю несколько преувеличена. Но она существует", - подчеркнул Романов.

Участие КНДР в войне

Северная Корея начала помогать Российской Федерации в ее войне против Украины. В частности, в Россию было направлено около 10 тысяч северокорейских солдат. Также РФ получила боеприпасы и баллистические ракеты. По данным СМИ, КНДР передала российской армии ракетные и артиллерийские системы большой дальности.