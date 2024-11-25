Утратят ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики

Как уточнили в Минэкономики, военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

По новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на военном учете, своевременно обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

Там также отметили, что никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.

Например:

На предприятии по состоянию на 18.05.2024 работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 человек. С 18.05.2024 по 01.12.2024 в результате призыва в ВС Украины 20 военнообязанных (из числа не забронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек – бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80).

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что якобы трудоустроенные после 18 мая военнообязанные не смогут получить бронирование от призыва. Однако в Минэкономики разъяснили, как теперь будет происходить бронирование от мобилизации.