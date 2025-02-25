Влияет ли политика Трампа на переговоры Украины с МВФ: ответ экспертов

"Пока никаких осложнений (нет на переговорах с МВФ из-за политики Трампа - ред.), команда МВФ позитивно настроена, несмотря на слабое выполнение Украиной взятых на себя обязательств", - сказал изданию собеседник, участвующий в процессе переговоров.

Однако риски изменения подхода МВФ к Украине в перспективе все-таки остаются, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Есть риски, что Трамп доберется и до отношений между МВФ и Украиной... Но у нас здесь ситуация такова, что даже если программа пойдет по плану, то в этом году мы выплатим МВФ на 380 млн долларов больше, чем получим, а за 2025-2027 годы - на 1,7 млрд долларов больше. Поэтому плодотворное сотрудничество с Украиной - это гарантия своевременных погашений от Украины в пользу МВФ", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

В аналитической компании ICU считают, что с большой вероятностью пересмотр программы сейчас пройдет без каких-либо негативных сюрпризов.

"Вряд ли задержки с выполнением структурных маяков будут иметь критическое значение для этого пересмотра. Опыт сотрудничества Украины с МВФ в рамках текущей программы показывает готовность фонда оставаться гибким, пока сохраняется уверенность, что структурные маяки со временем будут выполнены", - заявили в аналитическом департаменте компании.

При этом, в ICU тоже допускают, что в перспективе подход МВФ к работе с Украиной может измениться.

"Есть риски, что позиция МВФ при дальнейших пересмотрах программы будет более жесткой в части соблюдения дедлайнов для структурных маяков. Однако и это не должно стать существенным препятствием для сотрудничества", - отметили в ICU.