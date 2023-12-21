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Повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны: мнение экспертов

Фото: эксперты ответили, повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Миллион дронов для украинских военных без другого вооружения не смогут изменить ход войны. Но такие темпы производства очень важны для нашей страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Роль FPV-дронов

По мнению Коваленко, FPV-дроны являются серьезными средствами поражения врага. 

"Но одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть", - отметил он. 

Миллион беспилотников для ВСУ

В то же время Мусиенко подчеркнул, что наша страна обязана производить миллион дронов в год. 

"Потребность очень велика. Их много типов - разведчики, наблюдательные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты. А нам нужны еще беспилотники на 1500 км, чтобы бить по объектам на всей оккупированной территории и в России", - уточнил он. 

Эксперт также уточнил, что FPV-дроны способны помочь украинским защитникам. Они обеспечат огневую поддержку. 

"Их нужно очень много, и даже в таком случае в полной мере они не изменят ход войны", - отметил он. 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году наши защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране нужно нарастить производство на 60%. 

Более детально о битве беспилотников в войне России против Украины можете узнать в материале РБК-Украина

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