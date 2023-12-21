Повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны: мнение экспертов

Роль FPV-дронов

По мнению Коваленко, FPV-дроны являются серьезными средствами поражения врага.

"Но одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть", - отметил он.

Миллион беспилотников для ВСУ

В то же время Мусиенко подчеркнул, что наша страна обязана производить миллион дронов в год.

"Потребность очень велика. Их много типов - разведчики, наблюдательные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты. А нам нужны еще беспилотники на 1500 км, чтобы бить по объектам на всей оккупированной территории и в России", - уточнил он.

Эксперт также уточнил, что FPV-дроны способны помочь украинским защитникам. Они обеспечат огневую поддержку.

"Их нужно очень много, и даже в таком случае в полной мере они не изменят ход войны", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году наши защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране нужно нарастить производство на 60%.

Более детально о битве беспилотников в войне России против Украины можете узнать в материале РБК-Украина.