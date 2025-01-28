Устроятся ли беженцы на работу после возвращения в Украину: прогноз Госслужбы занятости

После завершения войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время проблема безработицы в первое время останется актуальной.

По ее словам, после завершения войны, за счет демобилизации и возвращения части граждан Украины из-за границы, существенно возрастет предложение рабочей силы.

"Но значительное количество соискателей работы будет иметь длительный профессиональный перерыв и потребует восстановления профессиональных умений и навыков. Поэтому проблема безработицы останется актуальной и после войны. Но Служба занятости все это понимает и анализирует, поэтому и реагируем, не стоим на месте, меняем подходы и стратегию", - сказала Жовтяк.

Она отметила, что Госслужба занятости переходит в цифру, и этот процесс динамичный.

"Мы ориентированы на человека, на работодателя и на их запрос, потребность и возможности. Применяем новую модель рекрутинга. Суть в том, что мы вышли на свободный рынок труда и теперь к поиску привлекаем все стороны процесса: и кандидатов на работу, и работодателей. Все на основе индивидуальных потребностей и запросов", - пояснила директор Службы занятости.

Как рассказала Жовтяк, был создан информационный ресурс "Единое окно услуг". Это платформа, объединившая партнеров Службы занятости в работе с ВПЛ, ветеранами и ветеранками, а также людьми с инвалидностью. Сейчас она охватывает почти 600 неправительственных организаций с более 500 соглашениями о сотрудничестве.

"Есть и другие возможности, о которых уже с вами говорили: гранты, обучение, компенсации работодателям. Это все, что дает возможность возвращаться на рынок труда, быть экономически активными, создавать новые рабочие места или развивать уже действующий бизнес, привлекать и возвращать на рынок труда ветеранов и ветеранок, лиц с инвалидностью, ВПЛ. Мы работаем для всех, кто хочет работать и ищет работу", - отметила она.

По словам Жовтяк, Государственная служба занятости уже сейчас может организовывать для украинцев за рубежом онлайн консультации, онлайн собеседования по трудоустройству в Украине, о возможностях на рынке труда.

Она добавила, что украинские беженцы за рубежом могут искать работу самостоятельно. Но Служба занятости хочет предложить украинцам еще лучший сервис.

"Возвращение людей, безусловно, зависит не только от сервисов Службы занятости. Но мы как раз одна из тех институтов, которая должна способствовать возвращению. Мы все должны делать все от нас зависящее для возвращения граждан. И люди будут возвращаться по разным причинам. В частности, многие украинцы не могут полноценно развиваться профессионально за рубежом", - отметила директор Службы.

По ее словам, причин для возвращения украинцев из-за границы много.

"В Украине хороший климат, вкусная еда, качественные сервисы. У нас инновационные банковские услуги, государство в смартфоне. У нас можно записаться к врачу день в день. В Украине качественные стоматологические услуги и вообще качественная доступная медицина. А еще - хорошее образование. Немало возможностей. И, конечно, вызовов. Но есть много причин, почему нужно выбрать жизнь и работу в Украине", - добавила Жовтяк.

В то же время она отметила, что, безусловно, будут люди, которые останутся жить за границей. Однако часть обязательно вернутся в Украину.

Отвечая на вопрос, что в таком случае будет с безработицей, Жовтяк сказала: "Мы еще больше удовлетворим потребности работодателей. Безработица будет уменьшаться".