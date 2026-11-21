По словам главы государства, вопрос членства Украины в НАТО был в центре внимания участников Коалиции желающих на встрече в Берлине.

Партнеры Киева осознают, что наиболее понятной гарантией безопасности для Украины является членство в Альянсе.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что Украина действительно может существенно усилить НАТО.

"Что касается гарантий безопасности по типу пятой статьи НАТО, то пятая статья предусматривает коллективную защиту. Для Украины суть этого механизма пока не совсем понятна, поскольку нет полного ответа на вопросы о том, что это за коллектив, как он будет защищать и будет ли готов дать отпор агрессору. А если мы будем иметь гарантии по типу пятой статьи, то это "типа" должно быть четко определено", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть надежными не только в течение двух лет, пока президентом США остается Дональд Трамп, но и после завершения его президентского срока.

Глава государства напомнил, что украинские защитники сражаются за безопасность своей страны не на два года.

"И гарантии нам нужны не на два года, а навсегда. Даже если Путин дружит с Трампом, как выяснилось недавно, то тот факт, что в течение двух лет Путин будет бояться что-то сделать и начать новую агрессию, нас не устраивает. Это не прочный мир, а пауза на два года", - пояснил Зеленский.