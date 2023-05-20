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Включили ли порты Николаев и Ольвия в зерновое соглашение: разъяснение министра

Фото: порты Николаев и Ольвия не включены в зерновое соглашение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из портов Николаева и Ольвии смогут выйти корабли, однако это не значит, что они начнут работу.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

"О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия", - пояснил министр.

По словам Сольского, корабли из этих портов смогут выйти, однако не будут заходить.

"Это значит, что пока договоренностей о полноценной работе этих портов нет", - добавил он.

Детальнее о роли этих портов в "зерновом соглашении"

Зерновое соглашение - это договоренность между Украиной Турцией, ООН и Россией по поводу безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов. С начала действия соглашения оно распространялось только на одесские порты, однако в ноябре прошлого года Украина предложила расширить инициативу на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Через полгода обсуждений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

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