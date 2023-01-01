Возьмет ли Россия оперативную паузу на Бахмутском направлении: ответ военных

Российские войска после активных боевых действий на Бахмутском направлении нуждаются в оперативной паузе. Однако руководство РФ не позволит своей армии этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что активные боевые действия вблизи Бахмута продолжаются более пяти месяцев. Оккупационные войска, которые постоянно штурмуют позиции ВСУ, нуждаются в паузе.

"Они (российские войска - ред.), возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена это понимают. Но учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи Путина уже много лет раскручивают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", - объяснил Череватый.

По его словам, у России еще есть ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на Бахмутском направлении. Враг бросает на передовую завербованных узников, наемников из ПВК и мобилизованных.