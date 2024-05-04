Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

На утро субботы, 4 мая, российские войска не вывели ракетоносители в Черное и Азовское моря. Но один корабль с "Калибрами" есть в Средиземном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.
В то же время в Средиземном море на 7:00 утра есть два вражеских корабля.
"Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", - добавили военные.
Отметим, в последнее время российские войска достаточно редко запускают ракеты типа "Калибр" по Украине. Один из последних обстрелов, произошедших с применением "Калибров", Россия устроила по Украине 27 апреля.
В частности в тот день, как рассказывали в ОК "Юг", российские войска использовали две подлодки, выпустив из них, вероятно, 8 ракет типа "Калибр". Шесть из них удалось сбить. Их враг выпустил из акватории Черного моря.
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