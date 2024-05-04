Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

"В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.

В то же время в Средиземном море на 7:00 утра есть два вражеских корабля.

"Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", - добавили военные.

Обстрелы РФ по Украине

Отметим, в последнее время российские войска достаточно редко запускают ракеты типа "Калибр" по Украине. Один из последних обстрелов, произошедших с применением "Калибров", Россия устроила по Украине 27 апреля.

В частности в тот день, как рассказывали в ОК "Юг", российские войска использовали две подлодки, выпустив из них, вероятно, 8 ракет типа "Калибр". Шесть из них удалось сбить. Их враг выпустил из акватории Черного моря.