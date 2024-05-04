RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

Фото: в ВМС ВСУ рассказали, если корабли с "Калибрами" в морях 4 мая (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 4 мая, российские войска не вывели ракетоносители в Черное и Азовское моря. Но один корабль с "Калибрами" есть в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.

В то же время в Средиземном море на 7:00 утра есть два вражеских корабля.

"Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", - добавили военные.

Обстрелы РФ по Украине

Отметим, в последнее время российские войска достаточно редко запускают ракеты типа "Калибр" по Украине. Один из последних обстрелов, произошедших с применением "Калибров", Россия устроила по Украине 27 апреля.

В частности в тот день, как рассказывали в ОК "Юг",  российские войска использовали две подлодки, выпустив из них, вероятно, 8 ракет типа "Калибр". Шесть из них удалось сбить. Их враг выпустил из акватории Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине