Выстоит ли Украина в случае еще более продолжительной войны с Россией: что думают граждане

Не согласны с тем, что Украина выдержит долгосрочную войну, 28% респондентов, а еще 18% не имеют четкого ответа на этот вопрос.

Гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем – в этом убеждены 62% украинцев.

Относительно продолжительности западной помощи Украине мнения в украинском обществе разделились четко поровну. Так, 40% считает, что Запад не будет Украину поддерживать долго, в то время как 39,5% с этим не согласны.

В обществе нет ясного представления о том, как должно действовать политическое и военное руководство Украины в случае, если военная помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится. Так, более трети (35%) считают, что тогда украинская власть должна начать переговоры с Россией о прекращении войны, 23,5% - что она должна попытаться заморозить конфликт, но не идти ни на какие уступки России, а 21% склоняется к мнению, что украинское руководство должно продолжать войну, несмотря ни на что, даже при сокращении или прекращении помощи Запада.

Большие потери, которые уже понесла в этой войне Украина, воспринимаются относительным большинством (45%) скорее как причина не соглашаться на мир, не отвечающий потребностям и требованиям Украины. Для 32% эти потери и перспектива потерять еще больше людей, наоборот, являются аргументом для начала переговоров и попыток завершить войну.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.