RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хватит ли Украине денег в 2023 году: прогноз агентство Fitch

Фото: Украине должно хватить денег на 2023 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что международная помощь покроет финансирование дефицита госбюджета Украины на 2023 год. Дальнейшие перспективы пока не ясны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Финансирование дефицита в 2023 году по-прежнему в значительной степени зависит от предусмотренной в бюджете двусторонней и многосторонней помощи в размере 38 млрд долларов (по сравнению с 32,8 млрд долларов, выделенных в 2022 году). ЕС и США выделили 29 млрд долларов, и Fitch ожидает, что цель на 2023 год будет полностью достигнута.

По оценке Fitch, вполне вероятно, что Украина успешно завершит четырехмесячную мониторинговую программу МВФ, согласованную в декабре. Но остается неясным, одобрит ли МВФ новую кредитную программу без значительно большей предсказуемости в отношении безопасности и связанных с ней макроэкономических показателей.

Вместе с тем, финансирование не определено после 2023 года. "В настоящее время мало что известно об источниках финансирования после окончания этого года из-за рисков, связанных с потенциальной усталостью доноров, усилением стресса в банковском секторе, ослабляющим спрос на внутренний долг, и ограничениями на использование фискального финансирования НБУ, если инфляция останется высокой и возобновится давление внешнего финансирования", - говорится в сообщении.

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война между Россией и Украиной продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров. По оценке агентства, ни одна из сторон не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФFitch