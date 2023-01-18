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Хватит ли Украине газа в хранилищах при похолодании: прогноз до конца зимы

Фото: Украине должно хватить газа до конца отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

На начало года в ПХГ Украины осталось 11,7 млрд кубометров газа. Пока запасов достаточно для обеспечения Украины в тех объемах потребления, которые есть, даже при условии увеличения использования его для генерации электроэнергии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС".

"Генерацию мы не можем сейчас увеличить из-за разрушений системы ее передачи, и стабилизационные отключения обусловлены именно этим. Поэтому, по моим оценкам, объемов газа сейчас достаточно", - отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Как сообщил изданию источник в правительстве, на эту зиму газа хватает и без дополнительного импорта. Но если его не докупать, то в марте может возникнуть серьезный риск нехватки ресурса в случае похолодания. Ведь чем меньше газа в ПХГ, тем больше его расходуется на поднятие из хранилищ из-за снижения давления. К тому же сокращается суточный объем возможный для поднятия. Следовательно, расход газа при снижении объема растет.

"Нафтогаз" пока планирует в январе-феврале купить лишь порядка 500 млн кубометров. На это пойдут 300 млн долларов от ЕБРР, 350 млн долларов от Канады и 200 млн долларов от Норвегии.

Рябцев считает, что после завершения отопительного сезона Украине надо будет импортировать газа по возможности до 2 млрд кубометров в месяц и закупить хотя бы 8 млрд кубометров. "Я думаю, будут закупки через Польшу - там можно брать 1 млрд кубометров в месяц, через Словакию отрабатывается путь с терминалов в Средиземном море", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 января заявил, что на начало 2023 года в подземных хранилищах Украины осталось 11,7 млрд кубометров газа. По его словам, западные партнеры готовы помочь с покупкой дополнительных объемов.

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