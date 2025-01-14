Хватит ли Украине газа до конца зимы: что говорят в правительстве

"А вот чтобы подготовится к следующему, нужно уже сейчас начать активный импорт газа", - рассказал РБК-Украина источник в правительстве.

Как отмечается в материале, в период отопительного сезона 2023-2024 годов было использовано около 6,7 млрд кубометров газа из хранилищ. В текущем - объем отбора будет больше.

В отопительный сезон Украина вошла с запасами газа на уровне. 12,2 млрд кубометров. Более свежих официальных данных нет. Годом ранее к середине октября газа в ПХГ было 16 млрд кубометров.

В нынешнем сезоне расход газа увеличился, поскольку на него перешла тепловая генерация. К тому же после прекращения транзита выросли расходы газа для распределения внутри страны.

Что же касается самого газа, то его в ЕС будет достаточно. В конце прошлого года руководство Еврокомиссии предложило США дополнительно увеличить поставки СПГ как компенсацию потери российского ресурса. Для США, которые хотят заменить РФ на энергетическом рынке Европы, это предложение выгодно. Таким образом, обеспечение Украины газом может зависеть лишь от наличия финансовых ресурсов, говорится в статье.