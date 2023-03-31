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Будут ли США высылать россиян из-за задержания журналиста в России: ответ Байдена

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, американский президент Джо Байден сообщил, что США не будут высылать российских дипломатов из-за задержания журналиста в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вопрос журналиста, будут ли США высылать российских дипломатов и журналистов из-за задержания репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, Байден сказал, что пока этим заниматься никто не собирается.

"Сейчас это не в планах", – подчеркнул президент.

Напомним, вчера журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что Байден отреагировал на задержание журналиста.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден