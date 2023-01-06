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Верят ли украинцы в общественный "раскол" во время войны: данные опроса

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Украина, Пятница 06 января 2023 12:35
Верят ли украинцы в общественный "раскол" во время войны: данные опроса Фото: украинцы не верят в "раскол" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года украинцы в большинстве своем не разделяют нарративы, которые пытаются насадить агенты российского влияния. Социологи исследовали три таких возможных "линий раскола", циркулирующих в украинском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

I. "Конфликт между политическим и военным руководством Украины"

По данным опроса, только 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт, и доля таких респондентов с сентября по декабрь снизилась с 14% до 10%. С 71% до 77% стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне.

Верят ли украинцы в общественный &quot;раскол&quot; во время войны: данные опроса

II. "Власти Украины готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией"

Между сентябрем и декабрем стало немного больше тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией (с 5% до 7%), но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев сохраняют убежденность, что власть не собирается и не пойдет на неприемлемые компромиссы с Россией (в сентябре было 87%).

Верят ли украинцы в общественный &quot;раскол&quot; во время войны: данные опроса

ІІІ. "Запад устал от Украины и хочет, чтобы Украина договаривалась с Россией"

Также 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией (столько же было в сентябре). В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украины и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Верят ли украинцы в общественный &quot;раскол&quot; во время войны: данные опроса

Как отмечают социологи, хотя с запада на восток несколько снижается уверенность в "объединительных" интерпретациях, но фактически во всех регионах абсолютное большинство оптимистично оценивают слаженность действий военно-политического руководства, приверженность власти бескомпромиссному сопротивлению и продолжению поддержки Западом.

Схожая тенденция касается и лингвистических категорий. Хотя русскоязычные украинцы (по национальности считают себя украинцами, но дома преимущественно говорят на русском языке) несколько менее уверены, но и среди них лишь абсолютное меньшинство придерживаются нарративов "раскола".

Верят ли украинцы в общественный &quot;раскол&quot; во время войны: данные опроса

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, продвижение агентами российского влияния различных нарративов и направлено на подрыв Украины изнутри (в частности, и в Украине есть ряд публичных лиц разных профессий, которые сознательно или бессознательно действуют как продники российских нарративов).

"Сейчас мы видим довольно оптимистическую картину, что абсолютное большинство украинцев сплоченно отвергают бессмысленные российские нарративы. Особенно важно региональное единство, потому что до самого полномасштабного вторжения сохранялась ощутимая региональная дифференциация по разным взглядам (что активно использовалось россиянами), но сейчас очевидно правдивым является "Восток и Запад вместе". То же касается и языка общения", - считает социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в декабре 2022 года для 85% украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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