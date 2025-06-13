Верит ли Киев в обещание Трампа завершить войну в Украине: ответ Сибиги

Как отметил Сибига, он мечтает, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что, в свою очередь, означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.

"Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", - добавил он.

Глава ведомства напомнил, что на следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня. Как он отметил, это было именно американское предложение. Впрочем, для достижения цели - Запад должен давить на Россию.

"А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", - отметил министр.

В том же числе Сибига утвердительно ответил на вопрос о том, важен ли Трамп для достижения мира. По его словам, рецепт завершения войны прост - лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны.