Будут ли завтра выключать свет: что говорят в "Укрэнерго"

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последней недели свет не выключали. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.

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