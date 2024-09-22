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Будут ли украинцам выключать свет в понедельник: в "Укрэнерго" дали прогноз

Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 23 сентября (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в понедельник, 23 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Однако в вечернее время следует ограничить потребление мощных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 23 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

Однако украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", - добавили в "Укрэнерго".

Отметим, что отключений света в Украине нет уже более двух недель.

На днях ранее РБК-Украина сообщало, что графики отключений света в Украине могут вернуть в любой момент. По словам экспертов, генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

"Это как раз и говорит о неустойчивом балансе. О том, что запасов резерва генерации недостаточно, чтобы быть готовым удовлетворить внезапное увеличение спроса. То есть при резком росте потребления кратковременные ограничения могут быть в любой день, прежде всего в пиковые часы", - отметил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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