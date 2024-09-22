Будут ли украинцам выключать свет в понедельник: в "Укрэнерго" дали прогноз

На днях ранее РБК-Украина сообщало, что графики отключений света в Украине могут вернуть в любой момент. По словам экспертов, генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

"Это как раз и говорит о неустойчивом балансе. О том, что запасов резерва генерации недостаточно, чтобы быть готовым удовлетворить внезапное увеличение спроса. То есть при резком росте потребления кратковременные ограничения могут быть в любой день, прежде всего в пиковые часы", - отметил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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