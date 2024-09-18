Будут ли украинцам выключать свет 19 сентября: ответ "Укрэнерго"
В Украине в четверг, 19 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 19 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.
Несмотря на это, в вечерние часы сохраняется необходимость экономного потребления. Поэтому украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 16:00 до 22:00.
Отключение света в Украине
С начала 2024 года Россия совершила десятки атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
После весенних ударов более 80% генерационных мощностей страны были уничтожены, что привело к тяжелой ситуации с электроснабжением. Поэтому вводили как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии. Летом, в частности, в июле и августе, ситуация несколько стабилизировалась.
Однако в начале осени Украина снова вернулась к графикам отключений света. Причиной стали российские атаки, а также аномальная жара летом, которая значительно увеличивала потребление электроэнергии.
В мае правительство поручило Министерству энергетики и Укрэнерго обеспечить справедливые графики отключений света.
Как заявили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все операторы систем распределения должны своевременно предоставлять актуальную информацию об отключении света.
Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины.
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