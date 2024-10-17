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Будут ли украинцам выключать свет 18 октября: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Четверг 17 октября 2024 19:17
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Будут ли украинцам выключать свет 18 октября: прогноз "Укрэнерго" Фото: графики отключения света на 18 октября не прогнозируются (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Отключения света по графику в Украине в пятницу, 18 октября, не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время, украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

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Напомним, что отключение света в Украине может происходить по нескольким причинам, среди которых основными являются плановые или аварийные отключения из-за энергетического кризиса, вызванного повреждением инфраструктуры во время войны.

В связи с нехваткой электроэнергии электричества придумали графики отключения света - это расписание, по которому временно отключается электроснабжение в отдельных районах или на определенных объектах.

Такие графики составляются для оптимизации работы электросети в условиях дефицита электроэнергии или для предотвращения аварийных ситуаций.

Заметим, что, по данным экспертов, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Это связано с тем, что из-за российских обстрелов пока генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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