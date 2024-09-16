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Будут ли украинцам выключать свет 17 сентября: ответ "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 17:42
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Будут ли украинцам выключать свет 17 сентября: ответ "Укрэнерго" Фото: свет в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 16 сентября, использовать графики отключения света не планируют. Однако следует ограничить потребление мощных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

"17 сентября меры ограничения не прогнозируются", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.

"Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Отметим, что уже несколько месяцев, как Украина снова вернулась к графику отключения света. Главной причиной этого стали российские атаки, однако летом ситуацию сильно усугубляла аномальная жара, увеличивавшая объемы потребления электроэнергии.

В мае этого года Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.

А недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что все операторы систем распределения должны своевременно предоставлять актуальную информацию об отключении света.

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Война России против Украины Отключения света Энергетики
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