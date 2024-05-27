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Будут ли выключать свет в Украине 28 мая: ответ "Укрэнерго"

Фото: свет в Украине 28 мая не будут выключать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 28 мая, в течение суток отключение электроэнергии не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"28 мая отключения не прогнозируются", - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении ограничений потребления будет сообщено отдельно.

По словам гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, вероятно, это связано с выходом из ремонта одного энергоблока АЭС. Это как минимум поможет покрыть потребление, которое значительно возросло из-за кондиционеров.

Однако он отметил, что радоваться рано, ведь в весенне-летний период в ремонты будут выводить другие энергоблоки.

"В то же время попрошу все же быть экономными. Я понимаю, что хочется включить кондиционер, у самого вчера рука тянулась к пульту. Но пока можно обойтись открытыми окнами. Так что давайте так и делать", - добавил Коваленко.

Отключение света в Украине

В мае в Украине снова начали выключать свет. Поначалу это были экстренные отключения, сейчас - по графикам.

Ограничения электроснабжения связаны с дефицитом в энергосистеме. В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

По словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонтов.

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ЭлектроэнергияОтключения светаУкрэнерго