Будут ли выключать свет в Украине 28 мая: ответ "Укрэнерго"

В Украине во вторник, 28 мая, в течение суток отключение электроэнергии не прогнозируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"28 мая отключения не прогнозируются", - сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении ограничений потребления будет сообщено отдельно.
По словам гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, вероятно, это связано с выходом из ремонта одного энергоблока АЭС. Это как минимум поможет покрыть потребление, которое значительно возросло из-за кондиционеров.
Однако он отметил, что радоваться рано, ведь в весенне-летний период в ремонты будут выводить другие энергоблоки.
"В то же время попрошу все же быть экономными. Я понимаю, что хочется включить кондиционер, у самого вчера рука тянулась к пульту. Но пока можно обойтись открытыми окнами. Так что давайте так и делать", - добавил Коваленко.
В мае в Украине снова начали выключать свет. Поначалу это были экстренные отключения, сейчас - по графикам.
Ограничения электроснабжения связаны с дефицитом в энергосистеме. В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.
По словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонтов.
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