Выполнит ли Запад требование Путина о прекращении помощи Украине: оценка политолога

По его словам, Вашингтон уже сталкивался с негативными последствиями приостановления поддержки Украины.

"Они увидели, что это не работает, что у Украины есть козыри, удары по РФ продолжаются", - отметил эксперт.

Он также указал, что после ситуации с F-16, когда США временно отключили их для Украины, появились опасения среди их партнеров, в частности Канады и Португалии, относительно надежности американского оружия.

Политолог подчеркнул, что такая ситуация может иметь серьезные последствия для американского военно-промышленного комплекса.

"Я думаю, что это уже было давление ВПК Америки, который намекнул, что им портят бизнес", - отметил он.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

По информации Кремля, Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.