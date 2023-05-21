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Вышли ли украинские военные из Бахмута: ответ Череватого

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивать атаки оккупантов. Защитники не вышли из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в комментарии "Суспільному".

"Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация очень тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - заявил он.

При этом Череватый добавил, что оккупанты уделяют символическое значение Бахмуту, однако заявления о взятии города были преждевременными. ВСУ продолжают давить на врага на флангах.

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - подчеркнул спикер.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Напомним, боевые действия в Бахмуте продолжаются уже 8 месяцев. Вчера основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Украинские военные опровергли это заявление.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии сделал заявление о Бахмуте. Он заявил, что россияне не взяли полностью город. Однако глава государства подчеркнул, что в Бахмуте все разрушено, а город "остается в наших сердцах".

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