Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур

Главное:

Разница с Украиной : В Израиле есть длительные паузы в боевых действиях и вернулись беженцы; в Украине война непрерывна и перемещение масштабнее. Из-за этого в Израиле можно проводить выборы, а в Украине нет.

Вмешательство в выборы : Расследование подкупа арабских избирателей иностранными деньгами беспокоит власть, но на результаты не повлияет.

Безопасность и Иран : Операция против Ирана зависит от безопасности, а не выборов. Ослабление Ирана выгодно Украине из-за его поддержки РФ.

Связи с Украиной: Отношения между странами укрепляются (Израиль помогает с укрытиями и энергетикой), но становиться посредником в мирных переговорах Израиль не планирует.

Заместительница посла Израиля в Украине Мила Цур (фото: пресс-служба посольства Израиля)

– Израиль кое-где приводят как пример для Украины: он тоже живет под постоянными внешними угрозами и ведет активные боевые действия, однако страна все равно проводит выборы. Насколько уместны такие параллели? И если Украине в конце концов придется проводить выборы до того, как будет достигнут длительный мир, можем ли мы перенять что-то из вашего опыта?

– Я понимаю такое сравнение, потому что, как вы и сказали, в определенной мере ситуация похожа: идет активный конфликт. Но, по моему мнению, важное отличие – в интенсивности. В Израиле она обычно очень высокая, но недолго, а потом наступают длительные периоды, скажем так, более спокойного времени. Даже сейчас мы формально еще находимся в определенном состоянии войны с Ираном и другими, но выборы можно провести нормально, потому что сейчас спокойно. Нет ежедневных тревог и оповещений.

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Так что в этом смысле, думаю, ситуации довольно разные. Есть и другое отличие – перемещение населения. В начале войны, сразу после 7 октября 2023 года, люди покидали дома, но сегодня большинство гражданских смогло вернуться. Исключением остаются небольшие общины из приграничья с Сектором Газа, которые до сих пор перемещены. Однако избирательная комиссия позаботилась о них отдельно, чтобы они смогли проголосовать.

Но в целом большинство людей вернулось в свои общины и дома. В Украине иначе: здесь так много перемещенных людей и, конечно, нет возможности проводить выборы на линии фронта или на оккупированных территориях.

– По результатам выборов в Израиле понятно, что сформировать новую коалицию будет непросто, и это может затянуться. Несет ли это какие-то риски для страны и для ситуации в регионе в целом?

– Нестабильность где бы то ни было – это всегда определенный риск. Но у нас налажен стабильный переход власти. Пока новое правительство не удастся сформировать, исполняющий обязанности премьер-министра и действующее правительство и дальше будут руководить повседневными делами страны, как они это и делали.

Так что с этой точки зрения угрозы более широкой нестабильности нет. К тому же, для Израиля такие затяжные коалиционные переговоры не в диковинку, и учиться, как с этим справиться, нам не надо. Надеюсь, нам не придется снова проходить через это, но несколько избирательных циклов – тоже не новость.

– Именно об этом мой следующий вопрос: какова, по вашему мнению, вероятность того, что вашу страну снова втянут в очередную серию досрочных выборов, как это было несколько лет назад?

– Полагаю, все надеются этого избежать, потому что, как минимум, это дорого обходится экономике: в Израиле в день выборов дают выходной, чтобы поощрить людей идти голосовать. Кроме того, это продлевает период нестабильности. Но, как вы и сказали, такое уже случалось, и в итоге это привело к достаточно стабильному правительству, которое даже отработало полный срок.

– Несмотря на нападение 7 октября 2023 года, которое является бешеным вызовом для любого правительства.

– Да, можно было бы представить, что такое шокирующее и тяжелое событие приведет к выборам, но это правительство дотянуло до конца своего срока, а в Израиле это тоже случается нечасто.

Так что даже если мы снова пойдем на выборы, возможно, они снова приведут к еще более стабильному правительству.

– Чем вы можете объяснить такую высокую явку среди арабских граждан? Центральная избирательная комиссия Израиля поручила Шабаку (Общая служба безопасности Израиля – прим.) расследовать возможный подкуп избирателей, а в медиа как вероятно причастных называют Катар и Турцию. Как эти обвинения могут повлиять на международную ситуацию в регионе и на результаты выборов в целом, если подкуп будет доказан?

– Ситуация еще развивается, поэтому окончательных ответов нет. Для Израиля это очень тревожно. Мы очень гордимся своей демократией, честными и безопасными выборами, которые проходили все эти годы несмотря на все разногласия, и тем, что мы все равно умеем объединиться и уважать голос и мнение друг друга.

Насколько я понимаю, подробности сейчас скрывают из-за того, что идет расследование. Есть подозрение, что иностранные деньги использовали, чтобы поощрить избирателей голосовать определенным образом, а это, конечно, запрещено и является уголовным правонарушением.

И это очень беспокоит: никто не хочет, чтобы другая страна вмешивалась в демократический процесс в твоем государстве, давала людям деньги или поощряла их вознаграждениями голосовать определенным образом.

Так что сейчас мы ждем, пока спецслужбы выполнят свою работу и проведут расследование. Насколько я понимаю, в день выборов также задержали людей, которые пытались раздавать деньги, а это, конечно, тоже незаконно. Не думаю, что именно это обвинение повлияет на результаты.

– То есть на распределение мандатов?

– Да, но все должна определять избирательная комиссия, которую возглавляет судья.

– Сразу после выборов действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что появилась "уникальная возможность" справиться с иранской угрозой. В Соединенных Штатах также широко обсуждают возможность новой кампании после выборов в Конгресс. Правильно ли утверждать, что после всех этих выборов вероятность новой операции возрастет?

– Трудно сказать, потому что здесь речь идет о многой информации, которой общественность не знает. Так что оценить сложно. С начала этого конфликта это была этакая игра в демонстрацию силы с обеих сторон, и никогда не знаешь, когда лидеры говорят что-то угрожающее, а из этого ничего не выходит.

Я не считаю, что сами выборы повлияют на то, состоятся ли новые действия в Иране. Полагаю, большинство партий, получивших значительное представительство в парламенте, и разные представители понимают, что вопрос национальной безопасности стоит выше любых политических разногласий и распрей. Так что, думаю, все поставят национальную безопасность превыше всего.

– Как в Израиле, так и среди иностранных наблюдателей многие утверждают, что решение начать новую операцию против Ирана может быть продиктовано сугубо политическими факторами. Насколько это так?

– Считаю, что такие заявления являются частью политической игры. Когда их делают, это может изменить восприятие людьми разных политиков. Даже медиа – игрок в политической игре. Так что к таким заявлениям, в которых ту или иную сторону обвиняют в том, что она что-то делает или не делает из-за выборов, стоит относиться осторожно.

Я считаю, что подавляющее большинство наших членов парламента всегда ставит вопросы национальной безопасности на первое место.

– Какими могут быть последствия для всего региона и в частности для Украины, если новая эскалация все же произойдет, ведь наши конфликты так тесно связаны? Я имею в виду риск того, что внимание к российско-украинской войне снова ослабнет, а нехватка систем противовоздушной обороны, в частности ракет к Patriot, которые так нужны и Украине, усилится. К тому же вырастут цены на нефть, а это, очевидно, выгодно нашему врагу – России.

– Как вы сказали, у нас есть определенные общие враги или общие интересы даже в этих двух разных войнах. В интересах Украины, конечно, остановить вмешательство Ирана и его кампанию террора в разных странах, в частности его поддержку России в этом вопросе.

Надеюсь, мы сможем достичь своих целей в любой будущей кампании или даже в нынешней американской экономической кампании и лишить иранский режим возможности поддержки разных проксі, а также партнеров, оружием, технологиями и тому подобное.

Есть также конфликт с хуситами в Саудовской Аравии. Хуситы, конечно, иранские проксі. Это опять же способ, которым они пытаются влиять. Конечно, еще Хезболла. Так что, полагаю, в интересах всех, не только Израиля и даже не только Украины, а всего мира, остановить этот режим, чтобы он не действовал так и не поддерживал все эти террористические организации и все это насилие.

Они оказывают им помощь с подготовкой, оружием, деньгами. Деньгами, которые не идут их гражданам. У них нет электричества. Нет топлива. Нет лекарств. Нет школ, потому что деньги идут вместо этого на каких-то проксі.

– Стоит ли ожидать изменений в отношениях между Израилем и Украиной после этих выборов?

– Отношения в последнее время, можно сказать, улучшаются – министры из обеих стран побывали с визитами друг у друга. Недавно в Украине был министр Элькин, а министр Кацка ездил в Израиль.

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Итак, мы увидели достаточно заметное укрепление отношений, а также заявления обеих сторон по определенным вопросам. Я надеюсь, что эта тенденция продлится, а Израиль и дальше сможет поддерживать Украину в вопросах, связанных с преодолением травмы. Сейчас мы работаем над передачей нескольких укрытий Сумам, а впоследствии и другим регионам Украины.

Также надеюсь, что мы и в дальнейшем сможем поддерживать Украину в энергетике, как и прошлой зимой. Для нас действительно важно поддерживать Украину в трудное для нее время.

– Вы упомянули ряд визитов высокого уровня, а как насчет двусторонних визитов президента Зеленского или премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или кого-то другого? Их обсуждают? Могут ли они состояться в будущем?

– Мы очень хотели бы это увидеть. Но, как вы понимаете, сейчас у нас исполняющий обязанности премьер-министра. Надеюсь, что после выборов или после того, как новое правительство принесет присягу, удастся организовать такие визиты. Это было бы замечательно. Думаю, это могло бы способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами.

– Может ли Израиль в ближайшее время снова стать посредником в переговорах о прекращении российско-украинской войны, в которых в последнее время снова появилась активность?

– Конечно, Израиль всегда готов в меру своих возможностей помогать в любых мирных переговорах, потому что мы ценим мир и ставим ценность жизни превыше всего.

Но, думаю, этого вовлечения, вероятно, не желает и не просит ни одна из сторон. Это похоже на ситуацию, когда слишком много поваров на одной кухне.

Есть столько других стран, которые помогают, и я не сомневаюсь, что все они хотят наилучшего для обеих сторон, хотят прекратить насилие и остановить войну. Но можно дойти до ситуации, когда вовлечений и предложений уже слишком много, и все только запутывается.

Поэтому, думаю, лучше дать возможность процессу, который уже идет, дойти до конца. Есть процесс, который возглавляют США, и мы очень хотели бы увидеть, что они дойдут до какого-то результата.