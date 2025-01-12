Удалось ли оккупантам взять Покровск в полуокружение: ответ ВСУ

Сейчас о полуокружении Покровска Донецкой области речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова.
"Сейчас мы не можем говорить о полуокружении, сейчас мы не можем говорить даже о каком-то более-менее заметном охвате", - сказал он, добавив, что россияне надеются на то, что это произойдет и украинские силы отойдут.
При этом военный не исключил городские бои в Покровске в будущем, хотя в самом Покровске "ситуация как раз хорошая".
"Так как и в самом Мирнограде и рядом с ним. Потому что россияне на самом деле пытаются их обойти", - продолжил спикер.
По его словам, оккупанты не лезут напролом, они пытаются идти по малым населенным пунктам с юга от этих городов, пытаясь зацепиться в малых селах, поселках-сателлитах.
"И уже оттуда обойти эти города, как-то обидеть логистические цепочки, чтобы потом не пришлось ломиться на хорошо подготовленную оборону, которая уже есть в том районе, в лоб", - пояснил тактику РФ Трегубов.
По его словам, это логичная тактика, но то, что они ее применяют свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и технике, которое у них было раньше, когда они просто лезли напролом.
За сутки, 11 января, ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения состава РФ. Всего на фронте состоялось 184 боевых столкновения. "Горячее всего" сейчас на Покровском направлении.
Так, Россия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На этом участке украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.
Кроме того, оккупанты проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении фронта. Их сейчас выявляют и уничтожают.
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