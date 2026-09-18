Стоит ли сейчас переселенцам возвращаться в Харьков: ответ Терехова

По словам мэра, до войны в Харькове официально было зарегистрировано 1 миллион 560 тысяч человек. На самом деле в городе проживали примерно 2 миллиона человек, потому что не учитывались 300 тысяч студентов, включая иностранных.

В марте 2022 года сразу после полномасштабного вторжения РФ осталось около 320 тысяч. То есть где-то 80% людей уехало.

"После харьковской операции под руководством Сырского было четыре волны возвращения: 800, 900 тысяч, миллион сто, и сейчас - примерно миллион четыреста человек. Если считать от двух миллионов - это ощутимо меньше, хотя не настолько, как кажется на первый взгляд", - отметил Терехов.

Из этих 1,4 миллиона, по его словам, 223 тысячи - вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганщины, Херсонщины, Запорожья, Днепропетровщины, Никопольского района и вдоль линии оккупации, с деоккупированных территорий.

Больше всего возвращений - из Германии, Польши и Киевщины.

В то же время мэр не считает, что в Харькове стало безопаснее.

"По моему мнению, если взять Киев и Харьков - это 50 на 50. Где безопаснее - это, возможно, западная Украина, Закарпатье, но это по украинским меркам "безопаснее", конечно. Абсолютно безопасных мест нет, и последние атаки это доказывают", - отметил он.

При этом Терехов заявил, что не может советовать выехавшим харьковчанам возвращаться сейчас домой.

"Этот вопрос был сложным с начала войны. Каждый должен решать это для себя, универсального ответа нет. Я не могу брать на себя эту ответственность - были ужасные примеры в обе стороны: кто-то остался там и погиб, а кто-то приехал и, к сожалению, потерял здесь кого-то из родных", - сказал мэр.

В то же время он отметил, что как городской голова и просто как человек, он рад каждому возвращающемуся - и харьковчанам, и вынужденным переселенцам.

"Очень хочу, чтобы наши переселенцы как можно быстрее стали харьковчанами. Тех, кто хочет приехать, мы всегда рады видеть. Харьков ждет харьковчан. Вопрос безопасности понятен, но мы делаем все возможное, чтобы объединить людей", - добавил Терехов.