Стоит ли отправлять ребенка на все лето к бабушке: объяснение психолога

Не травмирует ли ребенка длительная разлука с родителями

По словам эксперта, однозначного "рецепта" насчет целесообразности пребывания ребенка на протяжении всего лета у бабушки или дедушки в селе на самом деле нет.

Для кого-то летняя разлука с родителями и жизнь с другими близкими родственниками может быть в удовольствие. Для других детей такая ситуация, напротив, может показаться "наказанием".

"Поэтому нужно учитывать мнение ребенка - комфортно ли ему. Плачет ли он, просится ли он домой. Или, наоборот, он веселится и находит там много новых друзей", - объяснила Гержений.

Она напомнила также, что детям летом лучше всего больше времени проводить на свежем воздухе - бегать, плавать, ходить в бассейн, общаться, играть с друзьями.

"Должно быть сочетание отдыха и познания нового - это залог интересных каникул и прекрасного настроения, мотивации ребенка перед новым учебным годом", - уточнила психолог.

Нужен ли ребенку четкий график летом

По мнению гештальт-консультанта, для подростков, которые готовятся к поступлению и имеют материалы, которые необходимо выучить для успешной сдачи экзаменов, график может быть даже полезен, ведь это будет их "структурировать".

"Иначе, если много задач, может возникать паника и повышаться тревожность. Им нужно сбалансировать этот график и придерживаться его", - пояснила Гержений.

В то же время, младшим деткам она советует делать акцент на познавательной деятельности.

"Поехать на экскурсию в какой-нибудь музей - это тоже развитие и познание. Можно в лагерь ребенка отправить. Это лучший вариант для восстановления. Там много общения и развивающих задач, квесты и т. д.", - отметила эксперт.

Родители должны правильно организовать досуг детей летом, чтобы ребенок восстановил силы перед учебой (фото: Getty Images)

Как правильно организовать летний досуг ребенка

Летний досуг ребенка родителям нужно организовывать должным образом, ведь "отдых должен быть правильным".

"Лето должно пройти с пользой и для кругозора ребенка, и для интеллектуального развития. Это лучшее время, чтобы и познать мир, и научиться чему-то новому. Идеальные варианты - это поездки в профильные лагеря. Там поощряют детей к чтению, занятиям спортом, есть экскурсии в музеи, разные творческие задачи, мастер-классы. Сейчас много онлайн-активностей, где ребенок может развиваться", - рассказала Гержений.

По ее словам, для ребенка важно "донести мысль, что нужно постоянно самосовершенствоваться".

"Ему нужно показать, что процесс познания - это сверхинтересное занятие, ведь в мире еще много неизведанного. А если ребенок все лето будет просиживать в телефонах, в компьютерах и один-два раза с родителями куда-то выйдет, то трех месяцев ему будет многовато. Он может устать от скуки", - подчеркнула психолог.