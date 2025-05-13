Стоит ли Украине вести переговоры в Стамбуле без Путина: объяснение эксперта

Москва может использовать предстоящую встречу в Стамбуле как дымовую завесу для имитации мирного процесса. Украина же должна быть готова к сценарию, когда Кремль отправит на переговоры технических представителей, и не допустить игры по чужим правилам.

"Позиция Украины четкая, последовательная и понятная. Она была озвучена уже много раз в течение двух месяцев. Я сейчас акцентирую внимание на сроке в два месяца, потому что это является свидетельством того, как уже Россия затягивает процесс. Идея о 30-дневном перемирии была озвучена США, Украиной и поддержана европейскими странами в начале марта", - заявил эксперт.

Однако, по его словам, с того момента Россия разными способами и методами пытается затягивать переговорный процесс. То есть Кремль действительно готов встречаться и обсуждать что угодно, но это лишь иллюзия мирных переговоров.

"Если посмотреть на ход событий и на хронологию, то может сложиться, что Путин использует иллюзорность переговорного процесса. Это для него как дымовая завеса, которая дает возможность декларировать, что он вроде бы за прекращение войны. Единственное, что просто есть у него свои требования, свое видение, как это сделать, а в это время продолжать вести боевые действия, в это время продолжать применять ракеты и дроны, убивать граждан Украины", - добавил Мусиенко.

Никаких переговоров ради переговоров

То же самое, по мнению Мусиенко, будет и в Стамбуле. Российский диктатор Владимир Путин не приедет, но отправит своих представителей.

"Надо понимать, что Путин не приедет. Мое убеждение, ну, практически на 100% его там и не будет. Я придерживаюсь этой точки зрения. Конечно, он пришлет вместо себя Лаврова, Ушакова и других персонажей, которые так или иначе были приобщены к переговорному процессу с Соединенными Штатами ранее", - пояснил эксперт.

Украина, по его мнению, тоже отправит делегацию в Стамбул, кроме президента, однако позиция украинской стороны должна быть четкая и последовательная.

"То есть мы тоже должны понимать, что сам факт встречи и переговоры, ради переговоров нам не нужно. Нам нужен результат. У нас есть повестка дня, того, на чем мы настаиваем и на чем мы стоим. Первое, это полное, всеобъемлющее и безусловное, что стоит подчеркнуть прекращение огня. После этого продолжение дискуссий и уже дальше согласование параметров, какие технические моменты должны быть, консультации и так далее", - рассказал Мусиенко.

Встреча без особых результатов

При этом эксперт добавил, что президент Владимир Зеленский как главнокомандующий ВСУ не будет встречаться с представителями Кремля, только с Путиным, который, вероятно, не приедет.

"Следовательно, я не возлагаю значительных надежд на эту встречу, потому что, скорее всего, даже если она состоится на уровне делегаций, будет иметь технический характер. Мы, очевидно, услышим требования от Кремля о прекращении огня. Не надо верить, потому что они говорят даже о прекращении огня. И, конечно, что Россия озвучит какие-то свои требования", - отметил Мусиенко.

Иллюзия переговоров и затягивание со стороны России

Для России критически важно продемонстрировать, что есть процесс, то есть концентрироваться не на результате, а на процессе, считает эксперт.

"Действительно, встречаются и якобы идет какой-то переговорный процесс, правда? Якобы же какие-то консультации, ну, значит, если они встречаются, то якобы мы стали к прекращению огня, а потом и к миру на шаг ближе. Но на самом деле это все иллюзия. И это все театр, трагикомедия, которую создает Кремль", - говорит Мусиенко.

А дальше, по его словам, начнется снова затягивание переговоров, пока российские войска будут пытаться продвинуться в Донецкой области.

"Они скажут, нам нужно проконсультироваться с Путиным или еще там с кем-то, надо поехать в Москву, давайте встретимся 25-го теперь. А потом приедут 25-го, скажут, что мы так долго поговорили, но еще надо согласовать некоторые моменты, давайте встретимся 5 или 15 июня. И так этот процесс можно тянуть до осени, а в течение лета вести наступательные действия в Донецкой области. Цель которых захват Донецкой области что себе сейчас ставит Кремль как приоритет на эту кампанию летнего наступления", - пояснил Мусиенко.

Поэтому единственным выходом из этой ситуации, по его мнению, является давление на Кремль, чтобы она почувствовала потери в финансовом и экономическом состоянии. А до тех пор Путин продолжит водить весь мир за нос, манипулировать и создавать иллюзорность мирного процесса.