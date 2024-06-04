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Стоит ли опасаться, если Украина собьет самолет над РФ оружием Запада: в Бундестаге ответили

Фото: Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава оборонного комитета Бундестага (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Если Украина будет использовать западное оружие для уничтожение российских самолетов над территорией РФ, то эскалации ожидать не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

У Штрак-Циммерман поинтересовались, стоит ли Западу опасаться на фоне угроз Москвы после того, как Украине разрешили применять западное оружие для ударов по РФ. В частности, что произойдет, если Украина уничтожит самолет оккупантов над российской территорией.

"Это значит лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который летел в направлении Украины, чтобы наносить удары и убивать украинцев", - ответила глава оборонного комитета. 

Что предшествовало

Напомним, 31 мая немецкое издание Bild написало о том, что власти Германии разрешили Украине наносить удары по России предоставленным оружием.

Как уточняли журналисты, ВСУ могут бить немецким оружием не дальше, чем на 40 км от границы.

Пользоваться переданным вооружением для ударов по России Украине разрешила не только Германия, но еще ряд стран. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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