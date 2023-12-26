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Стоит ли ждать ударов по флоту РФ в 2024 году и от чего это зависит: оценка эксперта

Архивное фото: эксперт рассказал о перспективах ударов ВСУ по российскому флоту в 2024 году (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Украинская армия будет способна наносить удары по российскому флоту при наличии соответствующих вооружений. Речь идет о ракетах, самолетах F-16 и надводных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта Владимира Заблоцкого.

Усовершенствованная ракета "Нептун"

Способность Украины и в дальнейшем бить по российским кораблям зависит от наличия необходимых вооружений. По мнению Владимира Заблоцкого, на одних только ракетах Storm Shadow и SCALP (экспортные варианты бьют на расстояние до 300 км) далеко не уедешь.

"Эти ракеты не новые, нам их передали не для того, чтобы победить, а потому, что надо было дать хоть что-то. Они способны поражать только статичные цели. Если корабль движется в море, они не попадут, потому что "голова" не видит корабля", - объясняет эксперт.

Один из вариантов - усовершенствованная противокорабельная крылатая ракета "Нептун". Когда она поступит на вооружение, появится возможность уничтожать движущиеся цели.

"Сейчас же мы используем то, что есть. И как видим, успешно, слава Богу", - подчеркнул он.

Удары надводными дронами

Что касается флота надводных дронов, то не стоит преувеличивать его возможности. Это прежде всего оружие, а не флот, и чтобы надводные беспилотники что-то поразили, надо точно знать, где цель находится и что за время, пока они доберутся от условного Очакова или Одессы, эта цель не убежит.

"Кстати, когда мы поразили Крымский мост в июле, его должны были атаковать пять новых дронов. Но когда они были на переходе, разведка заметила в море фрегат "Адмирал Эссен", и командование приняло решение атаковать фрегат. Три дрона погнались за ним, но тот на более высокой скорости успел уйти", - рассказал Заблоцкий.

По словам эксперта, запаса горючего уже не оставалось, чтобы атаковать мост, и они самоуничтожились в районе Ялты. Заблоцкий добавил, что наверняка, фрегат мы потопим уже в следующий раз.

Самолеты F-16

Отмечается, что сейчас у россиян нет другого выхода, кроме как возить боеприпасы на больших десантных кораблях через Керченский пролив. Конечно, они будут пытаться отремонтировать мост, возить в оккупированный Мариуполь, где создано новое морское командование, а также в Керчь и Феодосию. Это, можно сказать три главных направления, на 2024 год.

"Они будут продолжать возить, а мы будем продолжать вредить этому. Что будет дальше, посмотрим. Например, у нас будут самолеты F-16, скорее всего, со своими дальнобойными ракетами. Которые могут поражать движущиеся цели", - подытожил эксперт.

Заблоцкий добавил, что это уже совсем другая философия войны, новая тактика, за которыми должны последовать новые успехи.

Подробнее об ударах по кораблям и о том, насколько украинские силы ослабили российский флот в Черном море, - в материале РБК-Украина.

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