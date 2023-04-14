Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине

До выборов в Турции остался месяц. 14 мая там будут одновременно избирать президента и новый парламент. Главная интрига – сможет ли действующий глава государства Реджеп Эрдоган удержаться у власти. В течение последних 20 лет, сперва на посту премьер-министра, а потом и президента он выстраивал так называемый "режим одного человека". Позиции Эрдогана особенно усилились после подавления попытки военного переворота 2016 года.

Он использовал эти события для проведения референдума, по итогам которого сделал Турцию президентской республикой, обнулил сроки и полностью сконцентрировал власть в своих руках. Сегодня у Эрдогана есть полномочия издавать указы, имеющие силу закона, распускать законодательный орган на любых основаниях и назначать большинство членов Конституционного суда.

Однако несмотря на сложившиеся авторитарные порядки, выборы в Турции считаются настоящими и конкурентными. А падение рейтинга действующего президента означает, что смена власти вполне возможна. Еще недавно казалось, что правлению Эрдогана ничего не угрожает. Но сейчас его нельзя назвать безоговорочным фаворитом.

Причин для этого несколько. Многие недовольны так называемой "эрдоганомикой" – особым путем в экономической политике, которому следует президент. Но вместо того, чтобы вывести Турцию из затяжного кризиса, его шаги загоняют экономику в еще более тяжелое положение. Кроме того, на предвыборный расклад существенно повлияло землетрясение 6 февраля 2023 года с десятками тысяч погибших. А точнее – вопросы о том, что было сделано для того, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

Его соперник – 74-летний лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. За спокойную манеру высказываться и внешнее сходство его называют "турецким Ганди".

Кемаль Кылычдароглу противостоит Эрдогану как единый кандидат от оппозиции (фото GettyImages)

РНП является главной оппозиционной силой, у ее истоков стоял "отец нации" и основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Примечательно, что Кылычдароглу выдвинул альянс из шести оппозиционных партий под названием "Стол шести". За месяц до выборов кажется, что опытному политику вполне под силу объединить и протестный электорат. Чтобы уже в мае свергнуть Эрдогана и его правящую "Партию справедливости и развития".

Шансы почти одинаковы

С единым кандидатом оппозиция определилась в начале марта. Лидеры остальных пяти оппозиционных партий, а также популярные мэры Стамбула и Анкары – Экрем Имамоглу и Мансур Яваш – в случае его победы станут вице-президентами. Отметим, тактика единого фронта ранее уже доказывала свою эффективность. В 2019 году на муниципальных выборах именно Имамоглу и Яваш обошли кандидатов от власти в двух крупнейших городах Турции.

Кемаль Кылычдароглу обещает изменить конституцию, ограничить полномочия президента, децентрализовать власть, вернуть парламентскую форму правления, бороться за права и свободы и переориентировать внешнюю политику на Запад. О том, что у него есть реальные шансы на победу, заговорили в прошлом месяце.

Согласно некоторым опросам, в марте его рейтинги превышали 53%, а отрыв от Эрдогана доходил до 10 процентных пунктов. На середину апреля ситуация выровнялась, позиции Кылычдароглу откатились до 43-45%, но большинство социологических служб все еще прогнозируют его победу если не в первом, то во втором туре.

Хотя рейтинги меняются настолько быстро, что прогнозировать результаты выборов чрезвычайно сложно. По словам кандидата политических наук, старшего аналитика Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгении Габер, не всем опубликованным данным стоит верить, поскольку многое из того, что есть в открытом доступе – обычные политтехнологии.

"Что известно сейчас? То, что, скорее всего, победы в первом туре не будет. Сейчас ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не набирают 50% плюс 1 голос. Если брать усредненную информацию, то на самом деле разница между ними всего несколько процентов", – отметила она в комментарии РБК-Украина.

Практически в последний момент в предвыборную гонку включился еще один интересный кандидат. Это Мухаррем Индже – бывший однопартиец Кылычдароглу. На президентских выборах 2018-го он выступил основным оппонентом Эрдогана, но проиграл порядка 20%. Его нынешние рейтинги колеблются в районе 4-8%.

Мухаррем Индже (слева) может "откусить" часть протестного электората (фото GettyImages)

По мнению политолога-международника, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли, во втором туре многое будет зависеть от того, кого поддержит Индже. Не исключено, что он уже пытается выторговать у Эрдогана лучшие условия персонально для себя и своей партии "Отчизна". Ведь параллельно пройдут и парламентские выборы, по итогам которых Индже, вероятно, надеется войти в правящую коалицию.

Перспективы Кылычдароглу во втором туре эксперт оценивает скептично.

"Этот кандидат не является пассионарной личностью. Он не может зажечь людей красноречием, в этом смысле рейтинг почти никак не связан с его персоной, он просто объединил голоса протестного электората, прежде всего в крупных городах. Отсутствие способности повести толпу за собой может сыграть ключевую роль. И во втором туре, когда политическая борьба будет на своем пике, а люди больше реагируют эмоционально, ему этого как раз не хватит для победы над Эрдоганом", – подчеркнул Яли в беседе с изданием.

Кроме того, по его словам, ситуация с рейтингами говорит не столько о заслугах оппозиции, сколько об ударах по Эрдогану. И в первую очередь отражает реакцию на землетрясение, в результате которого погибли свыше 50 000 человек, а миллионы лишились домов.

Удары по Эрдогану

Стихийное бедствие и его катастрофические последствия поставили Эрдогана в неприятное положение. Дело в том, что более половины зданий в десяти самых пострадавших регионах были построены после его прихода к власти. И при нем в общей сложности восемь раз объявлялась строительная амнистия, когда люди могли легализовать самострой, уплатив пошлину.

Администрации Эрдогана вменяют ответственность за несоблюдение строительных норм, что в итоге привело к разрушению целых городов. Масла в огонь подливают связи со строительным бизнесом – его зять ранее возглавлял крупный "Чалык Холдинг". А также то, что расположенный недалеко от эпицентра город Эрзин почти не пострадал от землетрясения. Как оказалось, из-за того, что при нынешнем мэре там не было ни одной незаконной застройки.

Февральское землетрясение с более 50 000 погибших пошатнуло рейтинг Эрдогана (фото: GettyImages)

Сторонники Эрдогана пытались сбить негатив призывами сплотиться вокруг общего горя, но Кемаль Кылычдароглу отказался.

"Если кто-то и несет основную ответственность за такой ход событий, так это Эрдоган. Его правительство не готовило страну к землетрясению в течение 20 лет. Политика (Эрдогана, – ред.) привела нас к этой ситуации. Они потратили налоги для защиты от землетрясений, вы знаете, где эти деньги? Этих денег нет. Люди, которые всю жизнь платили государству налоги, не видели рядом с собой государство, когда оно было им нужно", – говорил он в обращении к нации.

Ирония в том, что Эрдоган с "Партией справедливости и развития" победил на выборах в начале 2000-х на фоне негодования тем, что власти не справились с последствиями землетрясения 17 августа 1999 года. Тогда было около 20 000 погибших.

Еще один козырь оппозиции – это экономические проблемы. Заходя на первый срок, Эрдоган обещал вывести Турцию в топ-10 крупнейших экономик мира. Пока же она находится на 19-м месте. Но гораздо показательнее то, что страна уже несколько лет живет в режиме перманентного кризиса. В том числе из-за "восстания" президента против законов экономики.

Так называемая "эрдоганомика" требовала от Центрального банка понижать процентную ставку для стимулирования деловой активности. Это привело к девальвации национальной валюты и скачку инфляции. В ноябре 2022 года инфляция превысила 85%, а по итогам года составила 64,3%. Курс лиры с 2018 года снизился почти в пять раз, а сейчас особенно дорожают продукты питания. Несогласных с этой политикой Эрдоган просто увольняет. Причем не только глав Центробанка, но и, например, главу национального статистического агентства за публикацию показателей инфляции и безработицы.

Как утверждает аналитик Евгения Габер, последние события очень поляризовали турецкое общество. Сторонников и противников Эрдогана примерно поровну, и в таких условиях будут важны голоса даже самых маленьких партий, о которых раньше мало кто вспоминал.

Определенную роль может сыграть, например, позиция курдского населения. Демократическая партия народов (ДПН) – третья парламентская сила по численности – не выставила своего кандидата, но политзаключенный и один из лидеров курдов Селахаттин Демирташ уже высказывался в поддержку Кылычдароглу. На выборах 2018 года за Эрдогана и его партию проголосовали около 30% курдских избирателей, но спустя пять лет, как отмечают местные эксперты, уровень поддержки не превышает 20%.

По словам Габер, нешуточная борьба развернулась и за голоса молодых избирателей. Ожидается, что на выборах-2023 впервые проголосуют около 6 млн человек, и это очень большая цифра.

"Часто говорят о том, что это более либеральные, оппозиционные и прозападные голоса. Но это также молодежь, которая выросла при Эрдогане и не знает кого-либо другого, кроме него. Поэтому и здесь есть те, кто будут голосовать за действующего президента", – сказала она в комментарии РБК-Украина.

Чем ответит президент

Несмотря на то, что у Эрдогана нет явных успехов внутри страны, он пытается "продать" успехи внешнеполитические. Например, посредническую роль в войне России против Украины. В конце марта турецкий Совбез с ним во главе обещал приложить новые усилия для установления мира.

Политолог Максим Яли подчеркивает, что попытка компенсировать плохую ситуацию в экономике геополитическими достижениями характерна для авторитарных восточных стран. Эрдоган занимается этим уже длительное время, не обращая внимание на критику за неоосманизм и отход от заветов Ататюрка. В 2020 году он сделал ставку на поддержку Азербайджана во второй Карабахской войне, сегодня – на черноморскую "зерновую сделку".

Возможно, ситуация вокруг нее будет только нагнетаться. В середине марта сделку продлили, но, по версии российской стороны, – всего на 60 дней, до 18 мая.

"Мне кажется, что как, вариант, будет раскручиваться тема продовольственного кризиса, голодающих стран Африки и тому подобное. И тут Эрдоган убедит Путина продлить соглашение. Как раз перед вторым туром выборов. Это тоже может стать козырем в его пользу", – отметил Яли в беседе с РБК-Украина.

Эрдоган может разыграть карту с продлением "зерновой сделки" перед вторым туром (фото kremlin.ru)

В то же время Евгения Габер подчеркивает, что внешний фактор не является ключевым ни для власти, ни для оппозиции, ни для избирателя. Конечно, Эрдогану важно демонстрировать важную роль Турции в регионе с той политикой, какую она сама определяет. Но этот вопрос не станет решающим на выборах.

Поэтому сторонники Эрдогана говорят, что любая смена власти может привести к дестабилизации и потере успехов, которых уже удалось достичь. Кампания президента строится на крупных технологических, инфраструктурных и оборонных проектах – атомная электростанция "Аккую", железнодорожный тоннель Мармарай, строительство третьего аэропорта в Стамбуле и так далее. Все это позволяет Эрдогану заявить о том, что при нем Турция действительно стала технологически развитой страной.

Отхода от позиций по Украине не будет

За президентской кампанией пристально наблюдают и в Украине. Во многом потому, что Турция заняла в отношении российско-украинской войны прагматичную позицию: с одной стороны, выступает за территориальную целостность Украины, а с другой – развивает связи с Россией. И от результатов выборов может зависеть, насколько активно Анкара будет играть роль посредника.

Подробнее об этих нюансах – читайте в отдельном материале РБК-Украина.

В двух словах – среди всех политических сил Турции есть компромисс о том, что Украина борется за свой суверенитет, поэтому поддержка останется. То же самое касается и России, по которой есть понимание, что она не только важный партнер с точки зрения торговли, но и сильный региональный игрок. И из соображений национальной безопасности нужно любой ценой избегать эскалации.

Если для украинцев Эрдоган, в принципе, понятная политическая фигура, то Кемаль Кылычдароглу остается загадкой. Еще до начала предвыборной кампании он заявлял, что Турция должна решительно поддержать Украину. Но сейчас придерживается более нейтральной риторики, предпочитая вообще не говорить о нашей стране.

По мнению Евгении Габер, в случае его победы не стоит ждать резких шагов и отказа от связей с Россией. Если Кылычдароглу станет новым президентом, то в первую очередь, скорее всего, начнется потепление в отношениях со США, Евросоюзом и НАТО. Это означает, что Турция чаще будет действовать в рамках общей западной политики, а не следовать по отдельному пути.

"И от оппозиции, и от единого кандидата мы слышим то, что они будут поддерживать диалог со всеми сторонами при сохранении поддержки Украины. Во многом это то, что мы имеем и сейчас – политика баланса", – добавила она.

До выборов в Турции еще целый месяц, и для президентской кампании это очень много. Единственное, о чем можно с уверенностью говорить, – впервые за многие годы Эрдоган реально может лишиться власти. Хотя вряд ли у человека, устоявшего перед военным переворотом, не осталось никаких козырей, которые он может выбросить в последний момент.