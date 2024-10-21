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Надо ли открыть во Львове аэропорт во время войны: ответ Садового

Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Милан Лелич

Вопросы открытия аэропорта во Львове должны обсуждать эксперты по безопасности. Но хотя бы один аэропорт в стране должен работать.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сказал в интервью РБК-Украина .

Как отметил Садовый, есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. "Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", - сказал он.

Мэр Львова заявил, что журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

"Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать", - сказал Садовый.

Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов и Львов рассматривался как одна из опций. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

В июле прошлого года руководство компании Ryanair посетило Украину и провело переговоры с руководством аэропорта Борисполь о возобновлении полетов после окончания войны. Исполнительный директор авиакомпании тогда заявлял, что до конца 2023 года Ryanair может возобновить полеты по Украине.

 

В начале 2024 года Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

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ЛьвовАэропорт