Надо ли открыть во Львове аэропорт во время войны: ответ Садового

Как отметил Садовый, есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. "Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", - сказал он.

Мэр Львова заявил, что журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

"Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать", - сказал Садовый.

Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов и Львов рассматривался как одна из опций. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

В июле прошлого года руководство компании Ryanair посетило Украину и провело переговоры с руководством аэропорта Борисполь о возобновлении полетов после окончания войны. Исполнительный директор авиакомпании тогда заявлял, что до конца 2023 года Ryanair может возобновить полеты по Украине.