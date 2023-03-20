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Выплаты для беженцев за границей. Омбудсмен объяснил, нужно ли платить налоги в Украине

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 12:20
Выплаты для беженцев за границей. Омбудсмен объяснил, нужно ли платить налоги в Украине Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Граждане Украины, получающие деньги за границей в качестве помощи, обязаны их декларировать как иностранный доход, однако не платить с них налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам омбудсмена, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имущественном положении, однако существует исключение по налогообложению зарубежных доходов.

"Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов", - добавляет Лубинец.

Так, украинские беженцы обязаны декларировать полученную помощь от иностранных государств, а вот налог на этот иностранный доход и военный сбор с нее не определяется и не уплачивается.

Налоговую декларацию можно подать в электронном виде через электронный кабинет.

По состоянию на конец 2022 года, за границей находится от трех до пяти миллионов украинских беженцев. Около полутора миллионов из них находятся в Польше.

РБК-Украина уже писало о том, где большинство людей просили убежище с начала 2023 года, а также что украинцам за рубежом упрощают оформление пенсий .

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