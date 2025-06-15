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Нужно ли чистить огурцы перед салатом: зависит от одного нюанса

Воскресенье 15 июня 2025 10:00
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Нужно ли чистить огурцы перед салатом: зависит от одного нюанса Какие именно огурцы обязательно надо чистить (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Летом трудно представить стол без свежих овощей, особенно огурцов. Однако многие люди колеблются: оставлять кожуру перед употреблением в пищу или очищать?

РБК-Украина объясняет, в каких случаях лучше оставить огурцы неочищенными, а когда кожуру стоит снять.

Какие витамины содержит кожура огурца?

Кожура огурца - настоящий кладезь ценных веществ. Именно в ней содержится большинство витаминов и минералов, в частности витамин К, магний, калий и фосфор.

Она богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы и способствует выведению токсинов. К тому же в кожуре присутствуют антиоксиданты, которые помогают замедлить старение клеток.

Однако вместе с этим именно кожура способна накапливать вредные вещества. Если огурцы выращены с использованием химикатов, на поверхности могут быть остатки пестицидов и нитратов. Поэтому безопасность кожуры целиком зависит от условий выращивания овоща.

Когда надо чистить кожуру?

В случае с магазинными или тепличными огурцами ситуация усложняется. Диетологи и токсикологи предупреждают: если нет уверенности в экологичности овощей, кожуру лучше снять.

Особенно это касается ранних сортов, где риск накопления нитратов выше. Если же кожура горчит или слишком твердая - это еще один повод ее очистить.

Для людей с чувствительным желудком или заболеваниями пищеварительной системы огуречная кожура также может вызвать дискомфорт. Поэтому, прежде чем добавить огурцы в салат, лучше оценить их качество и происхождение. Ведь иногда польза может превратиться во вред.

Нужно ли чистить огурцы перед салатом: зависит от одного нюансаСовсем не каждый огурец нельзя оставлять неочищенным (фото: Pexels)

Как безопасно употреблять огурцы с кожурой?

Домашние или "бабушкины" огурцы, выращенные без химии, можно смело есть с кожурой. Но даже в таком случае овощ следует тщательно помыть.

Рекомендуется использовать теплую воду, а для лучшей очистки - мягкую щеточку. Если есть сомнения, огурцы можно замочить на несколько минут в воде с добавлением соды или уксуса.

Такой простой способ поможет избавиться от остатков грязи и потенциально вредных веществ. Поэтому, если овощ качественный, лучше не снимать кожуру, чтобы сохранить максимум пользы.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Lifehacker и Cookpad.

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