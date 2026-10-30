Будет ли Зеленский звонить Путину: что говорят в ОП

Отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между Зеленским и Путиным, Литвин отметил, что россияне не впервые говорят о звонке или встрече в Москве.

По его словам, таким образом, Россия пытается избежать необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров.

"Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующие разговоры, договоренность и гарантии, что очевидно сложно реализовать, когда это просто звонок", - подчеркнул советник Зеленского.