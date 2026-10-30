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Будет ли Зеленский звонить Путину: что говорят в ОП

12:50 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Ключевые вопросы по завершению войны нужно решать на уровне лидеров. Однако телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно для договоренностей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между Зеленским и Путиным, Литвин отметил, что россияне не впервые говорят о звонке или встрече в Москве.

По его словам, таким образом, Россия пытается избежать необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров.

"Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующие разговоры, договоренность и гарантии, что очевидно сложно реализовать, когда это просто звонок", - подчеркнул советник Зеленского.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "пока никто не звонил".

Также помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с главой Кремля, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ отметил, что к таким проблемам не стоит относиться серьезно.

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