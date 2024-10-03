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Представляют ли китайские "друзья мира" угрозу формуле мира Украины: оценка эксперта

Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Китайская инициатива "Друзья мира" вряд ли сможет создать конкретный план урегулирования войны между Украиной и Россией. Альтернативы украинской формуле мира пока нет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко.

Она отметила, что Китай прилагает много усилий, чтобы показать видимость поддержки китайско-бразильской "мирной инициативы" со стороны большинства стран в мире. 

"Если будут и дальше такие встречи в такого рода форматах, то это вряд ли сможет вылиться в конкретный план урегулирования. Пока альтернативу формулы мира Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) вряд ли кто-то может предложить", - уточнила Гриценко. 

По ее мнению, китайская инициатива будет сводиться к дипломатическим заявлениям, что "сейчас не эпоха войн и конфликты должны заканчивать мирными переговорами". 

Эксперт подчеркнула, что для Китая это в первую очередь репутационная и имиджевая история. Пекин пытается продвигать нарратив, что США ведут себя агрессивно, и помощь Украине приводит только к эскалации. 

"Китай пытается позиционировать себя как миротворца, предлагающего переговоры. Это об имидже, о репутации. Они так пытаются работать и в других направлениях, например в израильско-палестинском конфликте", - объяснила Гриценко. 

Что предшествовало

Напомним, недавно Китай заявил, что создает платформу "Друзья мира" по войне в Украине. Эту инициативу КНР организовывает вместе со странами Глобального Юга.

До этого Китай и Бразилия согласовали "мирный план" по войне в Украине, который не предусматривает вывода российских оккупационных войск из украинских территорий.

Более детально о "мирных инициативах" Пекина - в материале РБК-Украина.

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