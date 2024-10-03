Представляют ли китайские "друзья мира" угрозу формуле мира Украины: оценка эксперта

Она отметила, что Китай прилагает много усилий, чтобы показать видимость поддержки китайско-бразильской "мирной инициативы" со стороны большинства стран в мире.

"Если будут и дальше такие встречи в такого рода форматах, то это вряд ли сможет вылиться в конкретный план урегулирования. Пока альтернативу формулы мира Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) вряд ли кто-то может предложить", - уточнила Гриценко.

По ее мнению, китайская инициатива будет сводиться к дипломатическим заявлениям, что "сейчас не эпоха войн и конфликты должны заканчивать мирными переговорами".

Эксперт подчеркнула, что для Китая это в первую очередь репутационная и имиджевая история. Пекин пытается продвигать нарратив, что США ведут себя агрессивно, и помощь Украине приводит только к эскалации.

"Китай пытается позиционировать себя как миротворца, предлагающего переговоры. Это об имидже, о репутации. Они так пытаются работать и в других направлениях, например в израильско-палестинском конфликте", - объяснила Гриценко.