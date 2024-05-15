Стабилизируется ли ситуация с энергоснабжением: прогноз экспертов

"Все зависит и будет зависеть от текущей ситуации - от соотношения между производством и потреблением электроэнергии", - отметил он.

Дефицит электроэнер периодически возникает уже в течение месяца, но его удавалось покрывать за счет импорта, солнечной генерации, экономии и отключений промышленности. Сейчас этих мер не достаточно и будет недостаточно даже если погода нормализуется.

"К примеру, есть солнце - есть возможность солнечной генерации, солнце нет - такая возможность пропала, и в результате какой-то объем дефицита покрыть нечем", - отметил эксперт.

Также велика зависимость от импорта и аварийной помощи, которая тоже не всегда возможно в необходимом объеме в определенные часы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко тоже считает, что риски отключений электроэнергии сохранятся не только летом, но и зимой.

"Сейчас начался сезон плановых ремонтов объектов генерации и когда не удается перекрыть дефицит генерации, приходится отключать потребителей", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что сложная ситуация может сохраниться и в следующих годах.

"Дефицит гарантированно сохранится, и следующие 2 года мы будем жить в такой ситуации. Мы можем что-то улучшить за счет ремонтов того, что повреждено, но никто не снимает риск дополнительных атак и они наверняка будут происходить", - отметил Харченко.

По его прогнозам, ограничения потребления электроэнергии в текущем году будут происходить довольно часто.

"Это не будет Армагеддоном, но до 3-4 часов ограничения, я думаю, будут", - отметил Харченко.