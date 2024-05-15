Стабилизируется ли ситуация с энергоснабжением: прогноз экспертов

Ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться нестабильной, и из-за этого для балансирования системы возможны дальнейшие отключения электроэнергии не только для промышленности, но и для населения
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.
"Все зависит и будет зависеть от текущей ситуации - от соотношения между производством и потреблением электроэнергии", - отметил он.
Дефицит электроэнер периодически возникает уже в течение месяца, но его удавалось покрывать за счет импорта, солнечной генерации, экономии и отключений промышленности. Сейчас этих мер не достаточно и будет недостаточно даже если погода нормализуется.
"К примеру, есть солнце - есть возможность солнечной генерации, солнце нет - такая возможность пропала, и в результате какой-то объем дефицита покрыть нечем", - отметил эксперт.
Также велика зависимость от импорта и аварийной помощи, которая тоже не всегда возможно в необходимом объеме в определенные часы.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко тоже считает, что риски отключений электроэнергии сохранятся не только летом, но и зимой.
"Сейчас начался сезон плановых ремонтов объектов генерации и когда не удается перекрыть дефицит генерации, приходится отключать потребителей", - отметил он в комментарии РБК-Украина.
Он считает, что сложная ситуация может сохраниться и в следующих годах.
"Дефицит гарантированно сохранится, и следующие 2 года мы будем жить в такой ситуации. Мы можем что-то улучшить за счет ремонтов того, что повреждено, но никто не снимает риск дополнительных атак и они наверняка будут происходить", - отметил Харченко.
По его прогнозам, ограничения потребления электроэнергии в текущем году будут происходить довольно часто.
"Это не будет Армагеддоном, но до 3-4 часов ограничения, я думаю, будут", - отметил Харченко.
14-15 мая в ряде регионов Украины происходили аварийные отключения электроснабжения. Причиной этих мер стало резкое увеличение потребления электроэнергии на фоне похолодания.
Несмотря на кратковременный характер отключений (несколько часов утром 15 мая), энергетики не исключают их повторения в будущем.
С целью стабилизации ситуации и недопущения более масштабных перебоев с электричеством, Министерство энергетики и "Укрэнерго" призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.
Помимо этого в "Укренерго" предупредили, что вечером в Украине могут ввести аварийные отключения света.
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