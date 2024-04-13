Наблюдается ли накопление сил оккупантов в районе Крынок: что говорят военные

"Видим, что они маневрируют своими ресурсами. Накопление личного состава - что за этим скрывается? Группировка "Днепр" российских войск, которая там находится, достаточно многочисленна, она имеет ресурс и живой силы, и техники, но он рассержен", - рассказала она.

По словам спикера, враг разбирается в том, что ВСУ выискивают позиции его скопления и будут по ним работать.

"Конечно они рассредоточены, расположены несколькими слоями по отношению к линии боевого соприкосновения как можно глубже. И исходя из непосредственных потерь на линии соприкосновения, они подтягивают время от времени из глубины временно оккупированной материковой части ресурсы", - говорит она.

Как добавила Гуменюк, за сутки в районе плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра оккупанты провели шесть штурмов, которые не оказались успешными.

Ситуация с резервами РФ в оккупированном Крыму

Что касается подготовки российских резервов в Крыму, то, по словам Гуменюк, это далеко отсроченная перспектива.

"Они пока справляются тем, что есть неподалеку. И эти ротации подразделений больше привязаны к штурмам, когда большие потери, а они ежедневные, они подтягивают следующие десантно-штурмовые, специальные подразделения. Сейчас они сосредоточены на том, чтобы подтянуть очередную партию спецов на штурмы, потому что успехов нет", - отметила она.