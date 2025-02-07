RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Отменят ли остановку транспорта в Киеве во время тревоги: новая информация от КГВА

Режим движения транспорта в Киеве во время тревог может измениться (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко провел совещание относительно режима движения общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. По его словам, есть как предложения, так и замечания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.

Кто принял участие в совещании и о чем говорили

Ткаченко рассказал, что в совещании насчет режима движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги приняли участие:

  • военные;
  • представители ГСЧС;
  • представители Национальной полиции;
  • чиновники;
  • представители предприятий транспортного сектора.

Он подчеркнул, что все наработки на эту тему согласовываются с учетом аспекта безопасности.

"Есть предложения, а есть и замечания. Слышим и учитываем все конструктивные позиции. Сейчас могу констатировать, что нам удалось активизировать здоровый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в Киеве во время тревог", - сообщил глава КГВА.

Он отметил, что "транспортный коллапс" - не фигура речи, ведь остановка коммунального транспорта в городе:

  • парализует движение (в первую очередь - между берегами Днепра);
  • приводит к скоплению людей;
  • создает дополнительные угрозы ситуации безопасности (а не решает вопрос безопасности).

"Не менее важно, что вечерние длительные тревоги и остановка транспорта приводят к тому, что люди не успевают попасть домой после отбоя из-за окончания рабочих смен в транспорте", - добавил чиновник.

Ткаченко напомнил, что нельзя в то же время пренебрегать общественной безопасностью, ведь "Киев остается стратегической целью для воздушных ударов противника".

По его словам, возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время воздушной тревоги уже рассмотрены.

"На очереди - их оформление в решение, которое будет учитывать компонент безопасности, и одновременно восстановит здоровый ритм пассажирских перевозок в Киеве", - объяснил глава КГВА и добавил, что с этой целью поручил оперативно создать рабочую группу - с привлечением всех представленных на совещании сторон.

"Ее задача - финализировать алгоритмы действий для пассажиров и водителей общественного транспорта на случай воздушной тревоги. Эти наработки мы вынесем на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева", - подытожил Ткаченко.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.

Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМетроВоздушная тревогаАтака дроновАвтобусыРакетная атака