Отменил ли Трамп санкции против России: у Зеленского дали объяснения

Власюк напомнил, что Управление США по делам санкций (OFAC) во исполнение указа Трампа от 30 июня 2025 года исключило из санкционных писем ряд российских субъектов. Все они были под санкциями из-за помощи режиму диктатора Башара Асада в Сирии.

По словам Власюка, из-под санкций исключили:

"Открытое акционерное общество Московский ацкионерный банк Темпбанк";

"Русский финансовый альянс Банк";

компания Hudsotrade Limited;

физическое лицо - Гаглоева Михаила Георгиевича;

физическое лицо - Иссу Аль-Зейди;

физическое лицо - Илюмжинова Кирсана Николаевича;

физическое лицо - Макарова Алексея.

"В отношении других российских компаний (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation и т.д.) проведена корректировка обозначений в SDN List, но блокирующие санкции США против них остаются в силе. Санкции США против России из-за войны в Украине не отменены", - пояснил Власюк.

Нардеп Гончаренко напомнил, что тот же "Рособоронэкспорт" фактически имел три санкционных режима - "сирийский", "иранский" и "российский", последний за вторжение России в Украину. Указом Трампа убран только "сирийский режим", остальные остались в силе.

"То же самое с другими компаниями. Банки РФ также остаются под блокировкой. В списках SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) и SSI (Sectoral Sanctions Identifications List) убрали отметку [SYRIA], но ярлыки [RUSSIA], [IRAN] никто не отменял", - добавил депутат.