Будут ли штрафовать за шум от генератора в Украине: разъяснение Кабмина

Из-за отключения электроэнергии многие украинцы начали использовать альтернативные источники света и энергии.
Будут ли штрафовать украинцев за превышение уровня шума при использовании генераторов читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Кабинета министров и сайт Министерства здравоохранения.
Частые отключения света заставили украинцев находить альтернативу энергообеспечению. Одним из таких способов есть генераторы. Это довольно не безопасный способ альтернативы энергии, использование которого имеет ряд правил.
Генератор должен быть установлен на открытом воздухе на расстоянии минимум шесть метров до окон, дверей и гаражей. Его запрещено устанавливать в многоэтажке. Кроме этого, во время своей работы генераторы производят шум, который может мешать людям и негативно на них влиять. А также угарный газ, большая концентрация которого в непроветриваемом помещении может привести к летальным исходам.
На днях в СМИ начала распространяться информация, что в Украине владельцев генераторов будут штрафовать за превышение норм шума.
Действительно, в Украине в законе "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение – повод для штрафа. В нем указано, что допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях:
Закон предусматривает следующие меры для нарушителей:
В случае, если нарушение было совершено повторно, штраф для граждан возрастет до 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов ( 255-510 грн ), а для юридических компаний – до 50-150 минимумов ( 850-2550 грн) с конфискацией источника шума.
Как заявляют в Кабмине, на Украине действительно можно получить штраф за превышение уровня шума. Но распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.
Указанные в законе требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. А также в случае когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивает жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.
После обстлов РФ по энергетике в Украине вынуждены вводить ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей.
Ранее РБК-Украина говорила, как правильно использовать генератор, автономные газовые плитки, газовые баллоны и свечи.
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