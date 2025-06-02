Начала ли РФ летнее наступление? В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на фронте

Россия пока не начала активное летнее наступление. Ситуация на фронте остается стабильной без значительных обострений.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Силы обороны Украины пока не замечают существенного роста боевых столкновений с начала лета.
Трегубов сообщил, на его направлении враг был максимально активным в первом полугодии, поэтому резкого обострения не наблюдается.
Он также отметил, что количество боестолкновений даже несколько снизилось, хотя это укладывается в пределы статистической погрешности. Если же и будет большое обострение, то оно, вероятно, произойдет на других участках фронта - к северу.
По словам Трегубова, активность российских войск остается стабильной, без резких скачков.
Украинские военные пока держат оборону, концентрируясь на максимальном поражении живой силы и техники противника. Контрнаступательные действия проводятся только локально и без предупреждения.
"Активные контрнаступательные действия пока не проводятся, кроме некоторых локальных, а если будут проводиться, то, разумеется, без предупреждения", - отметил он.
Напомним, что по информации Washington Post, масштабное наступление будет сосредоточено в восточной части Донецкой области. И это лето может стать для Владимира Путина последним шансом на большое наступление, отмечает издание.
Представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.
Российский диктатор Владимир Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе.
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